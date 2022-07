Milan, Bakayoko fermato dalla polizia: attimi di tensione

MILANO - È diventato virale da questa mattina un video ripreso da un passante nel quale si vede Tiemoué Bakayoko fermato dalla polizia nel centro di Milano . Il centrocampista del Milan è stato sul malgrado protagonista di una disavventura frutto di un malinteso, dal momento che le forze dell'ordine erano alla ricerca degli autori di una sparatoria. Così il calciatore è stato fatto uscire dalla sua automobile, con tanto di pistola puntata contro, per avviare la perquisizione. Durante la procedura, un altro agente lo ha riconosciuto e ha fatto presente al collega dell'errore . Dopo aver capito di chi si trattasse, tutti a quel punto si sono fermati e, abbastanza sbigottiti, hanno mostrato tutto il loro rammarico per l'accaduto.

Bakayoko fermato dalla polizia

Molte le polemiche sull'operato degli agenti, accusati anche di "razzismo", o al contrario, di "mollare tutto" appena scoperto che il perquisito era un calciatore. Al riguardo si è espressa la Questura: "Sono commenti fuori luogo, il controllo è scattato perché Bakayoko e l'altro passeggero corrispondevano perfettamente, per un caso, alle descrizioni, e ovviamente è terminato quando ci si è resi conto di aver fermato una persona che non c'entrava". La notte precedente c'erano state risse, anche con colpi d'arma da fuoco (poi rivelatasi non di pistola) tra stranieri, e si cercava un suv scuro con a bordo due uomini, uno dei due di colore con una maglietta verde. La Questura di Milano avrebbe già chiarito la cosa anche con la società rossonera.