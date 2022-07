Milan, Ibra capo spogliatoio ancora per un anno

MILAN - Era da tempo nell'aria, ora è ufficiale. Zlatan Ibrahimovic (41 anni ad ottobre) ha rinnovato per un anno il proprio contratto con il Milan. Una formalità, insomma, per l'attaccante svedese, alle prese con il recupero dall'operazione al ginocchio sinistro del 25 maggio scorso. Ibra dovrà stare ai box per almeno 7-8 mesi. Un rinnovo che ha un significato particolare. In casa Milan sanno che Zlatan sarà indisponibile per parecchi mesi la prossima stagione, ma sono altrettanto consapevoli dell'enorme importanza che riveste lo svedese all'interno dello spogliatoio rossonero. Un capo-squadra, un mentore per i più giovani compagni, una guida per tutti. Ibra, che ha sottoscritto un rinnovo al ribasso rispetto alla scorsa stagione (1 milioni di euro contro i 7 precedenti) , sa che il suo ruolo negli spogliotoi e in allenamento sarà (forse) ancora più importante di quello rivestito in campo. Il bottino nella scorsa stagione è stato prezioso ai fini della conquista dello scudetto (8 reti e 3 assist). Le presenze in campo il prossimo anno saranno magari ancora meno ma il tutto verrà compensato dall'enorme carisma e dalla grande personalità di Ibra nel motivare i proprio compagni.