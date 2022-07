Bakayoko si sfoga, il racconto choc: "Hanno messo la mia vita in pericolo"

MILANO - "Errare è umano, non ho problemi con questo. Il modo e la metodologia utilizzati, però, sono per me 'problematici'. Penso che si sia andato oltre il dovuto". Così, attraverso quattro storie su Instagram, Tiémoué Bakayoko commenta quanto accaduto qualche giorno fa, quando la Polizia lo ha fermato puntandogli addosso una pistola. Il centrocampista francese del Milan non ci sta e si sfoga sui social raccontando nei minimi dettagli ciò che le immagini non mostrano: "Perché non mi hanno semplicemente chiesto i documenti, comunicando in modo normale? Nel video che è stato postato sui social non si vede tutto. Questa è la parte più tranquilla di quanto accaduto. Mi sono ritrovato con la pistola a un metro da me, sul finestrino lato passeggero. Hanno chiaramente messo le nostre vite in pericolo".