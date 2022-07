Diretta ZTE-Milan ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Milan si prepara a tornare nuovamente in campo, stavolta contro il ZTE Zalaegerszeg per la seconda amichevole pre-campionato. Dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Colonia, Pioli è ancora a caccia di conferme in attesa che il mercato si sblocchi. In Ungheria il tecnico rossonero avrà a disposizione per la prima volta anche i big. L'altra grande novità è il debutto della nuova seconda maglia, tornata completamente bianca ma arricchita da 7 righe orizzontali a rappresentare le 7 Champions in bacheca. Carico Giroud di una doppietta con il Colonia e pronto a guidare il Milan anche in questa amichevole.