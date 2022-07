Milan, la carica di Florenzi: "Obiettivo seconda stella"

Tra campionato e Champions

La concorrenza non mancherà: "Tante squadre si sono rinforzate, lo scorso anno abbiamo vinto con merito, vogliamo ribadire quanto fatto, ma non sarà facile. Tutte le squadre giocheranno al massimo per battere i campioni d'Italia. I proclami non servono a nulla, dobbiamo difendere quello che abbiamo conquistato sul campo". Il classe 1991 è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato da parte dei rossoneri: "Abbiamo avuto uno spirito di squadra, una visione unitaria di tutti e 26 giocatori che spingevano dalla stessa parte. Non eravamo i più forti sulla carta, ma ci sono però tante piccole cose che permettono di raggiungere un grande risultato". Non solo il campionato però: "In Europa, quindi in Champions League, l'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno scorso, dove in tanti non eravamo pronti a livello di esperienza. Dovremo fare un passo in più".