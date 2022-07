Diretta Marsiglia-Milan ore 18: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

MARSIGLIA - Test importante per il Milan di Pioli , che si prepara all'amichevole contro il Marsiglia di Igor Tudor . Dopo le vittorie il Lemine e il Colonia, la sconfitta con lo Zalaegerszegi e la goleada al Wolfsberger, i campioni d'Italia alzano decisamente il livello, con una sfida che sa già di Champions League davanti a 60mila tifosi. In attesa del mercato, con i rossoneri che aspettano De Ketelaere e che ora lavorano su un difensore centrale, Pioli è pronto a puntare sulla sua formazione migliore. Tutto pronto quindi Stadio Vélodrome, per la quinta e penultima amichevole dei rossoneri, che chiuderanno poi il programma estivo contro il Vicenza il 6 agosto.

Marsiglia-Milan, come vederla in tv e streaming

La sfida tra Marsiglia e Milan, in programma al 'Vèlodrome' di Marsiglia alle ore 18.00, sarà visibile in diretta tv e in chiaro da Sportitalia, al canale 60 del Digitale Terrestre. La partita sarà disponibile anche in streaming con la relativa app su smartphone e tablet, oppure sul sito ufficiale di Sportitalia.

Marsiglia-Milan, la probabile formazione di Pioli

Giroud sente aria di casa e dopo l'assenza in Austria è pronto a tornare in avanti in attacco al posto di Rebic. C'è poi curiosità per scoprire se Adli abbia effettuato il sorpasso su Brahim Diaz, diventando, almeno in questa fase, il trequartista titolare. Leao ha scaldato il motore, con un gol ritrovato, e Pioli potrebbe affiancargli proprio il francese dal primo minuto sulla trequarti. Occhi anche su Kjaer che da alcuni giorni ha preso pieno contatto con la squadra: il danese non vede il campo da dicembre, giorno della lesione ai legamenti. Infine non ci saranno Origi e Pobega, che non saliranno sull’aereo in direzione Marsiglia.