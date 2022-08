Diretta Vicenza-Milan ore 19 come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VICENZA - I campioni d'Italia del Milan in campo per l'ultimo test amichevole prima della sfida di campionato di sabato 13 agosto contro l'Udinese. I rossoneri sono impegnati a Vicenza con Stefano Pioli che avrà a disposizione tutta la rosa eccetto l'attaccante Divock Origi (recupero dall'infortunio). Match molto atteso per il possibile debutto di Charles De Ketelaere, il belga ex Bruges partirà dalla panchina e potrebbe fare il suo esordio con la maglia rossonera nella ripresa.