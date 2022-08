MILANO - Penultima amichevole quest'oggi per il Milan di Stefano Pioli. Alle 19 i rossoneri affronteranno il Vicenza, prima dell'inizio del campionato sabato prossimo contro l'Udinese a San Siro. La notizia principale è che contro i biancorossi debuterrà in maglia rossonera il nuovo arrivato, Charles De Ketelaere. Pioli molto probabilmente gli concederà uno spezzone nel finale per poi concedergli un tempo intero nell'ultimo test in programma domani contro la Pergolettese.