Milan, show De Ketelaere: tripletta nel 7-1 in amichevole con la Pergolettese

MILANO - Dopo il debutto di Vicenza, ecco i primi gol in maglia rossonera: Charles De Ketelaere è il protagonista indiscusso dell'allenamento congiunto disputato questa mattina dal Milan contro la Pergolettese, formazione lombarda che milita in Serie C e conclusosi con un rotondo 7-1 per i campioni d'Italia. Reduce dai 15 minuti disputati ieri sera al 'Menti' di Vicenza, il talento belga si è messo in mostra mettendo a segno una tripletta in soli 26 minuti: gol su rigore, seconda marcatura di testa e sinistro chirurgico a completare una mattinata in grande spolvero per il neo acquisto rossonero.