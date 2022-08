Milan, De Ketelaere brilla: verso una maglia da titolare contro l'Udinese

MILANO - Tutti ai piedi di De Ketelaere. Il mondo Milan è già pazzo del trequartista belga arrivato dal Bruges. Charles si è messo subito in evidenza nel test giocato ieri contro la Pergolettese finito con un roboante 7-1. Tripletta di De Ketelaere in meno di mezz'ora: rigore, tiro vincente di precisione in area e colpo di testa su corner di Florenzi. A colpire, dunque, sono gli ottimi tempi di inserimento del belga, sempre propenso ad offrire l'ultimo passaggio ai compagni o a finalizzare in solitaria. Insomma il ruolo da rifinitore alle spalle del centravanti è il ruolo che gli calza a pennello. Pioli lo ha infatti schierato dietro la punta (ieri Lazetic), con Adli esterno sinistro e Saelemaekers a destra. De Ketelaere ha conquistato già tutti nel gruppo rossonero e si candida seriamente ad una maglia da titolare alla prima di campionato contro l'Udinese.