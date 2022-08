Milan, Pioli ha creato i gioielli

MILANO - Avventura in crescendo per Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Dal normalizzatore al potenziatore per arrivare al Pioli vincente: il tecnico ha portato con gradualità i giocatori al top lavorando sulla qualità ma anche con le capacità umane. E la crescita di Leao, Tonali e Kalulu lo dimostra, visto che tutti hanno avuto bisogno di tempo per ingranare la marcia giusta. Leao, al suo arrivo aveva, fatto intravedere sì doti interessanti, ma predominanavano le pause: nella scorsa stagione è stato invece devastante. E così hanno atteso tempo per esplodere sia Tonali, sia Kalulu e anche altri. In un clima familiare il tecnico sa aspettare per fare crescere e poi esaltare i talenti. E ora Pioli ha un nuovo gioiello sui cui lavorare: Charles De Ketelaere, per farlo brillare ancora di più.