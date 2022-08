MIlan, la macchina da gol di Pioli

MILANO - Un precampionato ricco di reti (27) per il Milan: un bottino che per quanto vada messo in rapporto alla caratura di alcune avversaria,non sembra un caso. Si vede il lavoro di Pioli sulla cattiveria in fase di finalizzazione. Bene Giroud, capocannoniere del precampionato, a pari merito con Messias e Rebic: segnali importanti, visto che i gol serviranno per difendere lo scudetto e per affrontare al meglio la Champions. E inoltre in tutta la preparazione Pioli non ha potuto quasi mai contare su Origi. E poi chiaramente si conta sull'apporto di Leao, andato in doppia cifra nella passata stagione. Senza dimenticare il nuovo arrivo Charles De Ketelaere, pronto a dare una mano lì davanti. E senza dimenticare nemmeno Ibrahimovic, rientrato a Milanello dove svolgerà la fisioterapia.