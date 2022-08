Milan, Ibrahimovic è inarrestabile: il messaggio social

MILANO - L'intervento al ginocchio sinistro sembra soltanto un lontano ricordo. Zlatan Ibrahimovic serra i tempi per tornare a disposizione di Stefano Pioli. L'attaccante del Milan - pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto - era stato costretto a operarsi per risolvere alcuni problemi all'articolazione. Ma da quel momento in avanti, non ha perso un solo minuto per la sua riabilitazione fisica che sta procedendo in maniera molto spedita.