Pioli: "Milan favorito per lo scudetto? No, ci sono otto squadre"

MILANO - "La stagione scorsa ci ha dato un bagaglio di esperienza che ci stiamo portando dietro anche quest’anno, ma siamo solo alla seconda partita di campionato e poi ci sarà un tour de force. L’Atalanta è molto forte , sappiamo delle difficoltà, ma giocheremo secondo il nostro modo di giocare. È uno step per crescere questa gara , sarà un test importante. Loro hanno cambiato qualche giocatore ma non l’intelaiatura, e poi hanno recuperato Zapata. Abbinano l’intensità alla qualità, è un test di livello che arriva molto presto nel calendario". Così Stefano Pioli analizza in conferenza stampa la sfida che attende il Milan contro l'Atalanta, match in programma domenica alle 20.45.

" Tonali può diventare un centrocampista completo , lo è, ma è giovane e gli serve ancora fare esperienza. Ha avuto una grande crescita, ha motivazioni e umiltà, il suo lavoro deve continuare su questo livello con l’ambizione che ha. Fa bene a tutti sentirsi così milanisti. Atalanta-Milan diversa dall’ultima volta? Sarà simile, sono due squadre che si conoscono e che giocano all’attacco. Sarà una partita intensa ed equilibrata perché siamo due squadre forti in un ambiente rumoroso. Milan intercambiabile? Sì. So di avere giocatori più forti e consapevoli, nessuno è indispensabile ma tutti sono importanti. Noi favoriti per lo scudetto? Il campionato è equilibrato, ci sono otto squadre . La Fiorentina è forte, sono curioso di vedere l’Atalanta senza coppe. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita per migliorare continuamente. Conterà fare punti e sarà difficile ripetere il punteggio dell’anno scorso perché il campionato è più equilibrato. Vincerà chi sarà più continuo ".

Pioli: "Mercato? Faremo qualcosa se..."

"Brahim Diaz e Rebic? La concorrenza fa bene, nel Milan va accettata e ognuno deve dare il massimo per mettermi in difficoltà. Già le scelte per domani non sono facili, metterò gli undici migliori, pensando però ai cambi a gara in corso. Soprattutto nel reparto offensivo ho tante possibilità di cambiare caratteristiche, rimanendo però pericolosi. Mercato? È condiviso con il club, abbiamo la volontà di migliorare qualche situazione se ci sarà la possibilità. La rosa però è forte e competitiva. De Ketelaere a destra? Lui ha fatto bene a sinistra, al centro e a destra, ma partendo sempre da trequarti o da secondo attaccante, non da esterno. Lo voglio mettere nelle condizioni migliori, quindi se è un trequarti giocherà come trequartista".

Pioli: "Al Milan posso ancora dare tanto"

"Milan intenso come l’Atalanta? I concetti sono simili, ma le posizioni in campo sono diverse e anche le caratteristiche sono differenti. Le loro posizioni sono fisse, noi invece svuotiamo e riempiamo con diversi giocatori. Pobega? È un giocatore su cui punto, sta meglio ed è pronto per aiutare la squadra. Per quanto riguarda gli infortunati, l’unico non disponibile è Krunic che ha avuto un problema muscolare. Quale è la mia sfida personale? Dare sempre qualcosa di più. Io ho responsabilità importanti, sto cercando di alzare il livello della comunicazione per motivare di più. Posso ancora dare tanto, e qui al Milan non mi sento gli anni che ho. Voglio ottenere il massimo", ha concluso Pioli.