Milan, Pioli: "Volevamo vincere, abbiamo concesso poco all'Atalanta"

"De Ketelaere è in crescita"

Poi sulle sostituzioni effettuate: "Non ho fatto cambi per prestazioni insufficienti, ma perché ho giocatori forti. Sono sessanta minuti alla seconda di campionato con questa intensità. Messias ha fatto una partita eccellente, Rafa ha strappato anche se vorrei entrasse più l’area. Sono soddisfatto, ma ho cambiato anche le posizioni. Ho provato Theo largo, le due punte e Charles trequarti. Abbiamo queste possibilità. La prestazione mi è piaciuta, l’Atalanta ha fatto due tiri in porta: vuol dire che abbiamo fatto una grande gara in entrambe le fasi”. Poi sulla tattica della partita: "Credo che i movimenti li abbiamo fatti nei tempi giusti per svuotare le loro zone. L’occasione che ha avuto Messias è un traversone da lontano con più giocatori che entravano. Non sempre abbiamo servito i tempi giusti dei giocatori, però i movimenti c’erano per creare difficoltà agli avversari”. Infine sulla prestazione di De Ketelaere: “Charles è in crescita, mi è piaciuto molto. E’ un ragazzo appena arrivato, deve conoscere i compagni e i compagni devono conoscere lui. Ha una capacità di coprire la palla sotto pressione, sono sicuro ci darà una mano”.