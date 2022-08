Milan, De Ketelaere sorpassa Brahim Diaz

MILANO - Contro il Bologna si profila la prima maglia da titolare per Charles De Ketelaere, in un San Siro che già stravede per il belga: in tanti vedono in lui un nuovo Kakà. A Bergamo ha fatto bene e dopo due partenze dalla panchina può completarsi il sorpasso su Brahim Diaz. Quest'ultimo del resto dopo un ottimo esordio è stato più opaco a Bergamo: insomma, tra l'accelerazione di De Ketelaere e il rallenamento di Diaz, a Bologna è pronto l'esordio dal 1' del belga. In un reparto dove il Milan ha abbondanza, visto che sulla trequarti c'è anche Adli che, dopo aver fatto benissimo in precampionato, è scivolato all'indietro nelle scelte. Ma probabilmente anche per Adli c'è solo da attendere il momento giusto.