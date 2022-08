Milan, Pioli: "Possiamo crescere ancora tanto"

MILANO -Grazie ai gol di Leao e Giroud , il Milan torna al successo e, in attesa della gara tra Fiorentina e Napol i, aggancia in testa alla classifica Lazio, Roma e Torino. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli si dice soddisfatto del risultato e della prestazione. "Giocare davanti ai nostri tifosi è particolare. La squadra è più consapevole e matura dentro il campo e possiamo anche fare meglio. La squadra ha giocato tutta la partita con grande ritmo, sono soddisfatto. E si può crescere ancora tanto".

"De Ketaelere ha qualità importanti"

Pioli ha lanciato dal primo minuto De Ketaelere e il giovane trequartista belga ha ripagato la fiducia del tecnico con un assist per Leao. "Con De Ketaelere è nata una stella? Ha già fatto vedere delle qualità importanti, non farà altro che crescere. Deve avere più conoscenza con i compagni ma questo sono processi che richiedono un po di tempo", ha aggiunto Pioli ai microfoni di Sky Sport. "Leao? E' molto sereno e voglioso. È un ragazzo molto intelligente e ha un linguaggio del corpo che forse lo frega, ma può fare molto bene e non deve smettere di provare a crescere", ha concluso il tecnico rossonero.