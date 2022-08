Milan, fondo Red Bird: anche LeBron James e Yankees tra gli investitori

MILANO - Si prepara ad iniziare il nuovo corso societario del Milan con il fondo Red Bird pronto ad ufficiale il closing con Elliott per iniziare a dirigere le operazioni in casa rossonera. Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano economico americano Financial Times, sono tanti i sostenitori di Gerry Cardinale, futuro numero 1 del club campione d'Italia, tra i qualii la star dell'Nba LeBron James e i proprietari dei leggendari New York Yankees di baseball. La famiglia Steinbrenner e Main Street Advisors (fondo di investimento di Los Angeles di cui fa parte anche James e il rapper Drake) saranno tra i nuovi soci dei rossoneri. Il quotidiano statunitense conferma quindi l'interesse di investitori statunitensi per il calcio e in particolare per i club di Serie A. Sempre secondo il quotidiano americano, il Milan dovrebbe entrare a far parte di un consorzio denominato 'YES Network', un media regionale frutto dell'associazione tra Yankees Club, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group. Da specificare che LeBron James non acquisterà partecipazioni dirette nel Milan, ma solo attraverso il fondo. La star dei Lakers non è nuova ad investimenti nel calcio, di cui è appassionato, visto che da tempo è anche tra i finanziatori del Liverpool in Premier League.