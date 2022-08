De Ketelaere, Thiaw, Vranckx: Milan, il mercato intelligente di Maldini&Massara

Il penultimo arrivo in Casa Milan si chiama Malick Thiaw (pronuncia Chauw, con "w" finale appena percettibile), 21 anni, tedesco, difensore, 7 anni allo Schalke 04, campione d'Europa con la Germania Under 21: in rossonero indosserà la maglia n.28. L'ultimo arrivo sarà Aster Vranckx, 19 anni, belga, centrocampista del Wolfsburg, capitano dell'Under 21 del Belgio, connazionale di Charles De Ketelaere, 21 anni. Nell'attuale rosa dei Campioni d'Italia figurano anche altri 14 giocatori dai 25 anni in giù: la punta di diamante è Rafael Leao, 23 anni e poi ci sono Yacine Adli, 22 anni; Sandro Tonali, 22 anni; Theo Hernandez, 24 anni; Fikayo Tomori, 24 anni; Brahim Diaz, 23 anni; Pierre Kalulu, 22 anni; Ismail Bennacer, 24 anni; Tommaso Pobega, 23 anni; Marko Lazetic, 18 anni; Alexis Saelemaekers, 23 anni; Davide Calabria, 25 anni, il capitano; Fodé Ballo-Tourè, 25 anni; Matteo Gabbia, 22 anni.

La strategia

La strategia rossonera sul mercato è chiara e intelligente: linea verde, anzi verdissima. Da quando Paolo Maldini e Ricky Massara guidano le operazioni di mercato, il MIlan si è imposto all'attenzione generale per la volontà manifestamente concretizzata di investire sui talenti. Anche e soprattutto a livello internazionale. Scopo: rafforzare una squadra sempre più giovane e sempre più competitiva, sotto la guida di Stefano Pioli. Il progetto ha ricevuto la benedizione di RedBird. L'11 giugno scorso, rilasciando al Financial Times la prima intervista da neoproprietario del club, Gerry Cardinale si dichiarò entusiasta del rapporto instaurato con Maldini, definendo "fantastico" l'incontro con il direttore tecnico, protrattosi per tre ore e mezzo. E pazienza se il Capitano e Massara, successivamente hanno dovuto aspettare la mezzanotte meno cinque minuti del 30 giugno per vedersi confermati. Transeat. Ciò che conta è avere impostato un'azione di mercato tale da rafforzare indubbiamente i Campioni d'Italia (come non pensare anche a Tomori 2027, altra saggia intuizione?), innestando nuove energie nell'organico e portando a Milanello giocatori con un grande avvenire davanti a loro. Affinché il Milan stabilmente rimanga al vertice del calcio italiano e torni a primeggiare anche in Europa. La strada è giusta.