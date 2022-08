Cardinale, sono Massara e Moncada i tuoi gioielli

Vranckx, il primo acquisto

Calcio, entertainment ma soprattutto un progetto che riesca a coniugare risultati sportivi e sostenibilità. Agli investitori americani non piace buttare via soldi e l’ultimo mercato condotto da Elliott ne è stato la prova. Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg, può passare alla storia come il primo acquisto dopo il closing: segni particolari? Talento (è nazionale under 21 belga), esperienza già ad alti livelli in un campionato top (la Bundesliga) e un’età (19 anni) che ne fa innegabilmente un patrimonio per il club anche a prescindere di quanto riuscirà a fare agli ordini di Stefano Pioli (il che è tutt’altro che secondario, visto che un giocatore di quell’età e con quel curriculum è facilmente piazzabile anche se non si ambienta nella realtà rossonera). Coltivare giovani che possono diventare campioni è il modo migliore per rendere virtuosi pure i conti economici dei club. Più facile è vincere con un “instant team” (basta guardare le mosse attuate in questi due mesi da Juve, Inter e Roma), però - se come fatto dal Milan nell’ultimo campionato, arriva pure lo scudetto, il progetto trova suo massimo compimento. Bisogna essere bravi, molto bravi, per riuscirci e chi lavora al fianco di Paolo Maldini, ovvero Frederic Massara e Geoffrey Moncada, è il meglio che può offrire il panorama europeo a livello di ricerca dei talenti anche in campionati “non convenzionali” (Hauge fu pescato in Norvegia). Ecco, magari tra un anno potrà anche andare via Leao per un’offerta milionaria in tripla cifra, ma Cardinale dovrà soprattutto badare bene a tenersi stretti tutti i suoi gioielli nell’area scouting. In tal senso valgono le ormai leggendarie categorie di Max Allegri: in quel settore, il Milan, ha gente da Champions che raramente sbaglia un acquisto di prospettiva. Quello è il tesoro che si trova in mano RedBird, oltre a un “brand”, quello rossonero, che non ha eguali in Italia a livello internazionale.