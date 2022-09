Simona Ventura milanista: gaffe rossonera

MILANO. Ditele tutto a Simona Ventura, ma non che non è tifosa del Toro. La popolare showgirl, che proprio oggi ha fatto un’intervista sul nostro giornale per parlare degli amatissimi granata, ieri era a San Siro, ma così è stata accolta dal Milan nel comunicato in cui venivano snocciolati i vip presenti alla stracittadina: “Presente in Tribuna Autorità anche Simona Ventura, da sempre grande tifosa del Club”. Una gaffe bella e buona.

Tra gli altri “vip” presenti nell’esclusiva esclusiva Legends Lounge, pure molti influencer: St3pny, popolarissimo youtuber legato al mondo del gaming, e Yusuf Panseri, tiktoker tra i più seguiti in Italia. Allo stadio pure le attrici Miriam Leone, Ludovica Frasca e Beatrice Vendramin. Dal mondo del fashion anche il top model Xavier Serrano, le designer Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, mentre nell’ambito della musica saranno presenti Sangiovanni e Rkomi giudice nella nuova edizione di XFactor.