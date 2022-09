Milan, tra De Ketelaere e Diaz è sfida per la trequarti

MILANO - Sotto gli occhi di Gerry Cardinale, ieri mattina il Milan ha svolto una seduta di scarico post derby , propedeutica a quella che sarà la rifinitura che effettuerà questa mattina dalle 11 in vista della partita di domani sera, alla Red Bull Arena, contro il Salisburgo. Stefano Pioli , anche guardando le scelte fatte nella lista Champions, non dovrebbe fare molto turnover , che invece potrebbe essere più corposo contro la Sampdoria sabato sera. Due, sostanzialmente, i dubbi che si porterà dietro l’allenatore milanista nella giornata di oggi ovvero quello tra Charles De Ketelaere e Brahim Diaz per il ruolo di trequartista centrale e il solito ballottaggio tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers per quel che concerne la corsia di destra della trequarti.

Rebic da valutare

Oggi poi saranno nuovamente valutate le condizioni di Ante Rebic, che si è fermato per un fastidioso problema alla schiena che ieri lo ha costretto a lavorare ancora a parte. Se oggi il croato non dovesse più avvertire fastidio, allora potrebbe essere convocato per Salisburgo dove il Milan arriverà nel tardo pomeriggio con un volo privato da Malpensa. Scontata la presenza a metà campo di Sandro Tonali e Ismael Bennacer così come Pioli non dovrebbe toccare la linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Mike Maignan. E' probabile che nel corso della partita possano esserci i primi minuti per Sergino Dest, l’unico degli acquisti degli ultimi giorni di mercato a esser stato inserito in lista Champions.