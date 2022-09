Leao da Nba, è lui l'universale del Milan

MILANO - Se esistesse nel calcio, come nel basket, la definizione di “tripla doppia”, utilizzata per indicare un giocatore capace di primeggiare in tre specifiche statistiche in una singola partita, Rafael Leao sarebbe il re incontrastato nel computo generale di questa speciale graduatoria. Il derby ha riportato in vetrina il talento portoghese che ha letteralmente annicchilito l'Inter con giocate d'alta scuola, un mix di velocità e incisività. Nell'ultimo anno e mezzo, i dati e le statistiche dicono che nella massima serie del calcio italiano, non ci sono attaccanti simili a lui. E pure in questo campionato spicca il portoghese, -prendendo in esame solamente i giocatori offensivi- in tre particolari categorie statistiche: tiri totali, assist e dribbling (riusciti e tentati). Leao, per lo strapotere fisico che sta dimostrando da alcuni mesi, può essere paragonato a Giannis Antetokounmpo, il fenomenale cestista greco campione con i Milwaukee Bucks nel campionato NBA 2021 e votato per due stagioni (’18-19 e ’19-20) mvp della lega americana. Come Leao, l'universale della Serie A, che domani affronterà un nuovo banco di prova: la Champions in casa del Salisburgo.