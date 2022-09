Pagelle Milan-Dinamo Zagabria: Theo, assist gioiello. Brahim, 45' di qualità

TOMORI 6 Petkovic non è tecnicamente un’iradiddio, ma è bravo a distribuire palloni: l’inglese si fa infinocchiare sul gol. Unica distrazione di un match in cui serve a Leao la verticalizzazione che porta al rigore.

THEO HERNADEZ 6.5 Più contenuto del solito, anche perché l’atteggiamento croato non permette ripartenze in progressione. Ma quando trova lo spazio inventa un assist-gioiello per Pobega.

BENNACER 6.5 Serata di pazienza contro un avversario che difende in nove dietro la linea del pallone. Conclude dai 20 metri al 22’ pt, Livakovic ci mette i pugni. Krunic (33’ st) ng Al rientro a un mese dall’infortunio.

TONALI 6.5 Ci prova subito di testa, alzando la traiettoria. Atteggiamento lineare nel gioco e determinato nei contrasti. Pobega (23’ st) 7 Bravo a entrare subito nel match. La triangolazione aperta e chiusa con Theo Hernadez illumina la serata, oltre a regalargli la soddisfazione del primo gol in rossonero.

SAELEMAEKERS 6.5 Nel primo tempo litiga con il pallone, in appoggio come in controllo. Si fa trovare pronto sul servizio di Leao per il raddoppio e mette in difficoltà Ljubicic ogniqualvolta lo punta. Messias (33’ st) ng.

BRAHIM DIAZ 6.5 Primo tempo a far perdere le proprie tracce ai croati, inseguendo la conclusione da lontano. Da applausi il modo in cui ruba palla a Ljubicic e verticalizza subito per Leao, recuperato da Ristovski. Dest (33’ st) ng.

LEAO 7 Non segna, però si procura l’1-0 del rigore (rubando il tempo a Sutalo) e quindi offre un assist perfetto (Ristovski è ancora lì che cerca il portoghese) per la testa di Saelemaekers. Sempre nel vivo del gioco: mancherà assai domenica sera col Napoli.

GIROUD 6.5 Finalmente la prima rete da milanista in Champions League: su rigore, è vero, per quella su azione ci sarà tempo. Lotta con determinazione, aprendo spazi ai compagni quando il Milan viaggia rasoterra in verticale. De Ketelaere (23’ st) 6 Entra da falso nove, come contro il Sassuolo. Appare però ancora da rodare nella nuova realtà rossonera: da ricordare una accelerazione sulla sinistra, non sfruttata.

ALL. PIOLI 7 La Dinamo è una squadra tignosa, che pensa solo a occupare gli spazi. Il Milan è bravo ad aver pazienza, piazzando l’uno-due a cavallo dell’intervallo. I cambi si dimostrano all’altezza, al di là delle rete di Pobega. Evitabile la distrazione sul gol di Orsic.