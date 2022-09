Milan, Dest si presenta: "Sono un difensore versatile"

Nessun confronto con Ajax e Barcellona

Il giocatore - di passaporto statunitense - è arrivato al Milan in prestito, ma il club rossonero potrà riscattarlo a fine campionato versando nelle casse del Barcellona venti milioni di euro. "E' un campionato diverso - ammette Dest - qui posso diventare un giocatore più completo. Dovrò concentrarmi per migliorare le mie capacità difensive. Aver cambiato squadra e campionato è un'ottima opportunità per crescere. Ajax e Barça hanno un gioco simile, basato sul possesso palla, mentre al Milan c'è un gioco più veloce per arrivare il prima possibile al gol. Per fare un confronto perfetto preferisco però aspettare la fine di questa stagione”.