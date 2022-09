Verso Milan-Napoli, Pioli: "È una sfida scudetto"

Pioli: "Partita difficile, servirà molta intensità"

Sulla partita: "Mi aspetto una partita difficile, il Napoli è una grande squadra. Anche noi abbiamo le nostre qualità, non conta chi mancherà. Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra e può venire dentro. Sarà importantissima l'intensità, convocherò 25 giocatori, tutti disponibili e volenterosi. Come sale il livello degli avversari deve salire il livello delle nostre prestazioni. Siamo pronti e preparati per mettere in campo la miglior formazione possibile. Ritengo che sia meglio, dopo la Champions, affrontare un avversario che ha giocato la Champions. Immagino una partita entusiasmante, pallone su pallone, giocata su giocata, tanti duelli". Sull'aspetto tattico: "Dobbiamo controbattere alle loro armi tattiche. Contro il Liverpool sapevano che loro avrebbero tenuto la linea molto alta e ne hanno approfittato, ma sanno anche palleggiare o andare negli 1 vs 1. Domani servirà una fase difensiva giusta, corretta e compatta: è un obiettivo che ci può dare tanti vantaggi".

Pioli: "Leao? Non voglio togliere nulla alle qualità dei singoli"

Sull'assenza di Leao ed il possibile utilizzo di Alexis Saelemaekers come sostituto del poroghese: "Non voglio togliere nulla alle qualità dei miei singoli giocatori, ma noi facciamo del nostro modo di giocare la caratteristica più importante; è chiaro che il livello del collettivo esalta il singolo. La preparazione di una partita è mettere sul tavolo costi e benefici a livello strategico...Poi scegli giocatori più adatti ad interpretare il tipo di gara che hai deciso. La squadra conosce bene ciò che vogliamo fare. Cerco di essere il più lucido ed energico possibile perché alla squadra piace un allenatore così".

Pioli: "Napoli, identità chiara. Stimo molto Luciano"

Sull'avversario ed il collega: "Il Napoli ha Spalletti, fa sempre giocar bene le proprie squadre con una identità chiara e precisa. Il mercato gli ha permesso di comprare giocatori forse non così conosciuti, ma adatti - aggiunge - Stimo molto Spalletti, ha sempre dato un'impronta propositiva alle sue squadre. Ci siamo incontrati tante volte, ci conosciamo bene. Nel 2006 ero andato a vedere i suoi allenamenti con la Roma... È molto capace, molto bravo. Lui è un allenatore top nel migliorare i giocatori".