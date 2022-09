Milan-Napoli è anche Calabria-Di Lorenzo: incrocio scudetto con vista sulla Nazionale

MILANO - Terzini destri, e capitani, contro. È il confronto tra Davide Calabria e Giovanni Di Lorenzo. Avversari in Milan-Napoli e in concorrenza per una maglia azzurra. Un confronto, quello in chiave Italia, ancora una volta vinto dal giocatore di Luciano Spalletti. Di Lorenzo è ormai divenuto un elemento fisso nell'undici di partenza di Roberto Mancini. Altrettanto non avviene per il rossonero, ignorato nelle convocazioni per il duplice impegno che vedrà gli azzurri di scena in Nations League contro l'Inghilterra (proprio al Meazza) venerdì sera e poi a Budapest contro l'Ungheria il lunedì successivo. Due partite in cui l'Italia si gioca ancora una possibilità di Final Four, ma con un occhio attento all'ultimo posto - oggi occupato dall'Inghilterra - che significa retrocessione. Un'assenza che ha fatto inarcare più di un sopracciglio.