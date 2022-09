Milan, Pioli: "Sono deluso, non si può perdere così"

MILANO - Due traverse fermano i campioni d’Italia. Dopo ventidue partite di campionato, il Milan cade contro il Napoli che conquista i tre punti e il primato in classifica condiviso con l’Atalanta. Il tecnico del Milan Stefano Pioli è deluso dalla sconfitta “C’è delusione - afferma l'allenatore milanista - non dovevamo perdere, la prestazione l’abbiamo fatta, in lungo e in largo. L’abbiamo persa perché nelle due aree di rigore non abbiamo messo quella determinazione che serve”.