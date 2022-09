Milan, Theo Hernandez lascia il ritiro della Francia: problema all'adduttore

MILANO - Stop per Theo Hernandez, costretto a lasciare il ritiro della Francia per un problema all'adduttore. Le condizioni del terzino del Milan saranno valutate nei prossimi giorni con esami strumentali, mentre intanto al suo posto il ct francese Didier Deschamps ha convocato l'ex romanista Lucas Digne. Anche il portiere Hugo Lloris ha lasciato il ritiro dei 'Galletti' per un problema fisico ed è stato sostituito da Alban Lafont, estremo difensore del Nantes.