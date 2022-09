Milan, manca un Kessie: senza di lui centrali indifesi

MILANO – Il Milan campione d’Italia, la squadra con la miglior difesa del campionato ’21-22, si scopre... indifeso. Certo, ci sono squadre come l’Inter che se la passano peggio, con 11 reti incassate in 7 giornate, ma anche i rossoneri non stanno di certo vivendo un avvio di stagione tranquillo dalle parti di Maignan, nota assolutamente positiva visto che il portiere francese - che in questa sosta si prenderà la maglia da titolare della sua nazionale in virtù del forfait di Lloris - si sta confermando sui livelli altissimi della scorsa annata. La fase difensiva del Milan, però, non sta funzionando al meglio: i rossoneri hanno incassato 8 reti in sette giornate - nel campionato scorso ne subirono 31 in trentotto gare - e pure in Europa non sono riusciti a tenere la porta inviolata contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. Anzi, proprio grazie a Maignan il Milan ha evitato di prendere gol a Reggio Emilia contro il Sassuolo (rigore parato a Berardi) e di subire la rimonta dell'Inter nel derby (miracoli su Calhanoglu e Lautaro Martinez nel finale). Pioli prima della partita contro il Napoli aveva acceso una spia rossa: «Non ci stanno piacendo i gol presi quando siamo in netta superiorità numerica, come quello con la Dinamo; più il livello si alza e più i particolari fanno la differenza». Evidentemente, però, nonostante un San Siro pieno e un avversario che richiedeva la massima concentrazione, qualcosa non ha funzionato neanche contro il Napoli considerando il fallo da rigore del neo entrato Dest su Kvaratskhelia e la marcatura non proprio granita di Tomori su Simeone. E Pioli, infatti, non ha gradito: «Sul secondo gol abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l’uomo in possesso di palla e non abbiamo fatto in tempo a riempire l’area. Il Napoli - ha aggiunto - non ha avuto molte occasioni e non posso puntare il dito contro la fase difensiva, però qualche gol di troppo lo stiamo subendo e dovremo cercare di essere più compatti e più lucidi».