Shevchenko: "Ringrazio Fondazione Milan per l'aiuto all'Ucraina"

MILANO - "Ringrazio Fondazione Milan per il supporto che ha dato in questo tempo di guerra per l'Ucraina e tutti i tifosi del Milan che hanno partecipato alla raccolta di fondi". Inizia così il messaggio di ringraziamento di Andriy Shevchenko al Milan e ai suoi tifosi che hanno preso parte attiva alla raccolto fondi per il popolo ucraino durante la guerra. "Abbiamo realizzato un bellissimo progetto con il Comune di Milano per aiutare i rifugiati ucraini e sta andando bene. Tutto il mondo dello sport ha risposto bene, non solo con le parole ma anche con i fatti", ha detto a Milan TV.