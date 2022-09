Milan, un tour per celebrare lo scudetto

MILANO. Per celebrare il titolo di Campione d'Italia vinto dal Milan al termine della stagione 2021/22, il 19° in assoluto della sua storia, il Club è lieto di annunciare un tour globale, in collaborazione con Emirates, partner storico dei rossoneri, che porterà il trofeo simbolo del trionfo della scorsa stagione in giro per il mondo.

L'AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l'esperienza del tifoso. Il Club organizzerà infatti una serie di eventi, dando l'opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e di celebrare la loro passione per i colori rossoneri. Questa serie di eventi è parte della campagna "From Milan to Many", che nel corso degli ultimi mesi ha portato il rosso e il nero del Club in giro per il mondo, come ad esempio ad Expo 2020 Dubai e a New York.

Il tour vuole annullare le distanze tra AC Milan e i suoi tifosi, dando loro la possibilità di interagire direttamente con il Club. Esso permetterà inoltre di portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi a livello globale.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer of AC Milan, ha dichiarato: «Siamo molto felici di lanciare questo tour assieme a Emirates e di restituire qualcosa ai nostri meravigliosi tifosi, che al termine della scorsa stagione hanno festeggiato con tanta passione la vittoria dello Scudetto. L'idea di portare in tour la Coppa Campioni d'Italia testimonia la natura internazionale di AC Milan e la passione infinita dei nostri tifosi in tutto il mondo».

I primi appuntamenti dell'AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates sono in programma a ottobre. I rossoneri visiteranno il Regno Unito e gli USA, due mercati importanti per il Club, nei quali può contare su oltre 30 milioni di tifosi. Nello specifico, AC Milan è il club di Serie A più seguito negli Stati Uniti d'America per Nielsen e il brand calcistico italiano che negli USA gode della migliore reputazione secondo una ricerca condotta dalla società internazionale di ricerche di mercato e analisi dei dati YouGov.