Zlatan Ibrahimovic alla fine è comunque indispensabile

E alla fine c’è sempre bisogno di lui. A 41 anni, sempre più incerottato, ma anche sempre più bisognoso di esporre al mondo i suoi muscoli e la sua forza, Zlatan Ibrahimovic viene ancora adesso atteso come un autentico Messia. Non si sa quando tornerà, non si sa in che condizioni tornerà, ma ogni volta che posta sui social un allenamento, un muscolo, una goccia di sudore o una scena che lo ritragga al lavoro, un fremito di passione ed entusiasmo colpisce tutti i tifosi rossoneri. E anche Stefano Pioli, c’è da esserne sicuri: perché pure il tecnico appartiene al nutrito gruppo di coloro che attendono il suo ritorno a braccia aperte, convinti che possa ancora dare qualcosa anche in termini agonistici, oltre che psicologici.