Milan, per Maignan: Juve a rischio

MILANO. Un'altra tegola per il Milan dalle Nazionali. La diagnosi emessa dallo staff medico della nazionale francese su Mike Maignan parla di 2-3 settimane di stop per una lesione al polpaccio. Il numero uno francese salterà le gare con Empoli e Chelsea (1° e 5 ottobre) ed è in fortissimo dubbio per il match con la Juve (8 ottobre). Per sostituirlo c'è Ciprian Tatarusanu in campionato mentre in Coppa è pronto Mirante. Qualora invece il francese dovesse riportare una prognosi dai 30 giorni in su, potrebbe essere sostituito da Ciprian Tatarusanu in lista A. Il reinserimento di Maignan sarà possibile a partire dal primo giorno dopo la scadenza dei 30 previsti: per questo il Milan potrebbe decidere di tracheggiare sperando di avere il francese nel match di ritorno col Chelsea.