Milan: Kjaer, Calabria e Rebic ci sono

MILANO - In casa Milan non preoccupa la caviglia di Simon Kjaer: il difensore potrebbe anche giocare oggi contro la Francia, se i postumi del colpo rimediato contro la Croazia non saranno troppo fastidiosi. Senza rischi però. Dalla Nazionale azzurra è invece rientrato Tonali che ha saltato l'Inghilterra per un affaticamento: a Milanello già ieri ha svolto una seduta personalizzata, sarà valutato martedì ma l'obiettivo è scendere in campo contro l'Empoli. Rebic, inoltre, ha superato il problema alla schiena: anche lui potrebbe essere a disposizione con l'Empoli, ma a patto di un recupero completo, senza rischi, anche in ottica Chelsea. Sfida quest'ultima alla quale vorrebbe prender parte Origi, ancora in Belgio per cercare di risolvere il problema al tendine. Più lunghi i recuperi di Theo Hernandez e Maignan. Infine Calabria, che ha approfittato della sosta per lavorare a parte: dovrebbe aver superato il problema al flessore e sarebbe quindi pronto a tornare immediatamente in gruppo.