Milan, Pioli ha un centrocampo extralarge

MILANO - La sosta per le nazionali ha portato in dote a Pioli forze fresche a centrocampo, a partire da un Aster Vranckx in ottime condizioni, alla luce dell'ottima prestazione sfoderata nel Belgio Under 21 contro la Francia del compagno di squadra nel Milan Kalulu. Buoni segnali si erano visti già contro la Sampdoria e non può che essere una buona notizia per l'allenatore rossonero che chiaramente avrà bisogno di far rifiatare Bennacer e Tonali, anche in vista della prossima, impegnativa, serie di partite. Anche se non sarà solo il belga a rappresentare un'alternativa. Infatti nei due di mezzo potrebbero giocare sia Krunic sia Pobega, con quest'ultimo reduce dalla Nations League e desideroso di continuare a far bene. Insomma, visto che il Milan si appresta ad affrontare il ciclo terribile Chelsea-Juventus-Chelsea, Pioli avrà bisogno di tutti e tre anche e soprattutto per poter dosare al meglio le energie dei titolari.