Milan, c’è il modello Liverpool per il club di Cardinale

MILANO - C’è un modello Liverpool nel Milan di oggi. Un modello seguito in Francia anche dal Tolosa. Un modello che Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, fondo proprietario del club di via Aldo Rossi, ha già avviato all’interno della società rossonera: «Tutti usano i dati statistici, ma noi pensiamo di avere un vantaggio nel modo diverso in cui li utilizziamo. È come RedBird utilizza i dati, più che il loro accesso, a distinguere RedBird. Ha funzionato bene per il Liverpool e il Tolosa, ed è quello che RedBird vuole portare al Milan». Alla Leaders Week a Londra il nuovo proprietario ha sottolineato che «non si tratta di utilizzare o meno i dati, ma di combinarli con l’istinto. Per questo RedBird ha già affrontato il tema all’interno del Milan…». Cardinale ha poi sottolineato come il lavoro fatto negli ultimi anni da Elliott a Milano sia stato ottimo (il rosso a bilancio è di 30 milioni di euro nettamente inferiore a quello di Juventus e Inter) e che il calcio europeo e italiano si sposi alla perfezione con il modello Moneyball che a dell'analisi dei dati e dell'intrattenimento dal vivo per il pubblico i suoi capisaldi. Per questo «Billy Beane è realmente interessato al calcio europeo: ma è fondamentale essere finanziariamente responsabili».

Oggi il Milan è una delle squadre più popolari nel sud-est asiatico ma ha anche una base importante di tifosi in America su cui puntare per aumentare i ricavi. Per Cardinale «il compito di RedBird è vincere per i tifosi e per farlo deve essere coerente. RedBird deve mettere in campo una squadra che abbia un rendimento costante e che sia apprezzata dai tifosi: questo è il punto di partenza». E sui tifosi il nuovo proprietario ha le idee chiare: «I tifosi del Milan sono stati fantastici finora e hanno concesso a RedBird il beneficio del dubbio. Ora RedBird deve restituire fatti. Perché “i fatti parlano più delle parole”. RedBird vuole che le aspettative dei tifosi trovino riscontro sul campo. - Il modo di agire di RedBird per soddisfare le aspettative si basa su una visione a lungo termine, I tifosi vogliono vedere RidBird fare le mosse giuste dentro e fuori dal campo». Gerry Cardinale ha parlato poi del periodo trascorso a Milano quando il Milan ha vinto lo scudetto: «Non ho mai visto nulla di simile. Tutto quello che è successo non è paragonabile allo sport statunitense…». I prossimi passi di RedBird? «RedBird ha investito molto negli ultimi tempi e ora sta tornando alla parte meno “divertente” del “possedere bene”. “Comprare bene” non è sufficiente: ora è necessario una buona gestione e un miglioramento degli asset in cui RedBird è investito».