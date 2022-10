Milan, Pioli loda il gruppo: "Questi giocatori mi emozionano sempre"

EMPOLI - Dopo il rocambolesco successo per 3-1 al Castellani sull'Empoli, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, esalta la prestazione dei suoi: "Abbiamo dimostrato una volta di più di essere un gruppo coeso, disponibile e voglioso di crescere. Oggi c'è da festeggiare, è stata una gioia particolare e intensa. Una vittoria ottenuta con volontà e spirito, i miei giocatori, sarà un commento di parte, mi emozionano sempre".

Il rovescio della medaglia: tre ko, ma solo Calabria preoccupa

Pioli fa poi il punto sugli infortunati, che lo hanno costretto a tre sostituzioni forzate: "Per Calabria e Kjaer si tratta di infortuni muscolari. Quello di Calabria sembra più serio. Per quanto riguarda Saelemeakers, sembra possa trattarsi di una distorsione con interessamento del legamento collaterale, ma è ancora presto per le valutazioni".