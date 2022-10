Ballo-Touré, dedica alla mamma in tv e i sorrisi social

EMPOLI - Al termine del match vinto 3-1 dal Milan contro l'Empoli, il terzino rossonero Fodé Ballo-Touré (che con il suo primo gol in Serie A ha riportato al 92' la squadra di Pioli in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Bajrami) ha voluto approfittare dell'intervista post-partita di Sky per dedicare la sua rete ad una persona particolare. Il franco-senegalese ha infatti voluto omaggiare la madre, cadendo in un simpatica incomprensione con l'intervistatore: quando il giornalista gli ha chiesto: "Dedichi il gol a tua mamma?", il giocatore ha risposto "Si, a tua mamma", suscitando ovviamente sorrisi sul web con la sua inconsapevole 'gaffe' nel tentativo, lodevole, di rispondere in italiano.