Milan, quante assenze! E arrivano il Chelsea e la Juve

TORINO - Meno sette: è questa la situazione del Milan a pochi giorni di distanza dall'appuntamento con il Chelsea in Champions League. Se la trasferta di Empoli ha portato tre punti fondamentali per la classifica, le conseguenze sull'organico sono state pesanti. Il giorno dopo il match gli esami strumentali cui si è sottoposto Saelemaekers hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: il 2022 del belga è praticamente finito. Lunedì sarà invece il giorno del verdetto per Calabria e Kjaer, che sono usciti sabato per problemi ai flessori. Nomi che si vanno ad aggiungere a quelli di Maignan, Theo Hernandez, Messias e Florenzi, senza dimenticare Ibrahimovic che, al pari di Adli, Bakayoko, Thiaw e Vranckx, non è comunque inserito nella lista Uefa.