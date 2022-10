Milan, confermate le lesioni muscolari per Calabria e Kjaer

MILANO - Brutte notizie per Stefano Pioli. Gli esami a cui si sono sottoposti Davide Calabria e Simon Kjaer, costretti ad uscire per infortunio durante la sfida tra il Milan e l'Empoli, hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra per il terzino, mentre al difensore centrale danese è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.