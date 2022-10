Milan, Pioli: "Vogliamo scrivere la storia. Bennacer leader. Chelsea? Non decisiva"

LONDRA - "Ci siamo preparati bene, sappiamo dell'importanza della partita, non credo che per il girone sarà una partita decisiva perché saranno decisive le ultime due partite. Però è una sfida importante, contro una squadra forte come il Chelsea e in un bellissimo ambiente. Vogliamo cominciare a scrivere la nostra storia in queste competizioni così importanti". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Chelsea di Champions League. "A livello tecnico, tattico, di gestione della palla ci sono due situazioni molto semplici: o riusciamo a dominare la partita o gli avversari ci domineranno. E' chiaro - assicura Pioli- che abbiamo la volontà di fare noi la partita pur sapendo che giochiamo contro un avversario di grande qualità, che ha un reparto offensivo veloce, tecnico. Fascia di capitano a Bennacer? E' un leader tecnico e caratteriale, si allena sempre al 100%, sicuramente lui è uno dei leader di questo gruppo. Prova di maturità? E' chiaro che questa sfida dirà a che punto siamo".