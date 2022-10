Milan, la grande notte di Leao: alla conquista dell’Europa e del Chelsea che lo vuole

MILANO - Nel regno per eccellenza, Rafael Leao prova a diventare nobile anche in Champions League. Se in Italia è ormai un fattore evidente a favore del Milan, è nell’Europa dei grandi che il portoghese deve fare lo step successivo, quello che può consacrarlo ulteriormente come un top player. Questa sera, a Stamford Bridge, il primo appello anche se – va ricordato – in questa edizione della Champions, Leao ha già lasciato il segno con due assist (entrambi a Saelemaekers contro Salisburgo e Dinamo Zagabria) e un rigore procurato (quello trasformato da Giroud contro i croati). Davanti a lui ci sarà quel Chelsea che, a fine mercato, aveva cercato di trovare un pertugio nella corazza di Paolo Maldini e Ricky Massara per poter provare a capire se vi fossero i termini temporali ed economici per fare una proposta incedente, sotto l’abile regia di Jorge Mendes, ma il duo milanista non ha aperto ad alcuna tipologia di trattativa. Leao è troppo importante per questo Milan e in attesa di capire come andrà a finire la questione legata al rinnovo di contratto (il mondiale potrebbe essere un fattore in base a come lo giocherà), Pioli se lo gode e gli dà ulteriori responsabilità dal piano di vista tecnico, perché le assenze di Mike Maignan e (forse ancora per poco) di Theo Hernandez si fanno sentire nell’economia di squadra.

Leao motivato Il gol contro l’Empoli è una testimonianza tangibile di come Rafa stia maturando ulteriormente a livello di mentalità e di capacità di incidere. Se nel primo tempo si è mangiato un assist di De Ketelaere, nel momento topico della gara ha effettuato il lancio per il terzo tempo di Krunic che ha messo in porta Ballo-Touré e poi ha chiuso la gara con una sgroppata di 70 metri conclusa con un pallonetto dolce e vincente. Adesso c’è bisogno che queste doti emergano anche sul palcoscenico della Champions League, dove il Milan vuole passare la fase a gironi e ha quattro partite per poterlo fare, ma già da questa sera sarà importante portare a casa punti. Leao sa che ci saranno attenzioni particolari per lui, ma anche che in Europa si gioca molto più aperti rispetto all’Italia e qui le sue doti atletiche e tecniche dovranno fare la differenza a favore del Milan. E in tribuna potrebbe esserci uno spettatore molto importante: Gerry Cardinale. Il patron rossonero è atteso a Stamford Bridge per la partita, ma la sua presenza sarà confermata solo all’ultimo.