Tatarusanu, un portiere da Champions League: Milan tranquillo

Tocca di nuovo a lui, a chi non c'era e invece c'è. Parliamo di Ciprian Tatarusanu , che - al limite - avrebbe potuto affrontare la trasferta di Londra come turista aggiunto. Invece tra i pali del Milan vedremo lui, in un incrocio con il Chelsea che potrebbe risultare già decisivo per le due squadre: si tratterebbe di un passo in avanti fondamentale per i rossoneri, in caso di vittoria, mentre i padroni di casa inseguono tre punti per risollevare una classifica che li trova ultimi. Il 36enne romeno è entrato in gioco dopo la lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro di Mike Maignan con la Francia. Era il 22 settembre contro l'Austria, uno stop con un prognosi di oltre 30 giorni: una durata che permette di sostituire temporaneamente i portieri nelle liste Uefa. E così è stato.

Pregi e difetti

Il romeno ritrova quella Champions League in cui era stato protagonista la passata stagione, sempre con il titolare fuori causa, in quel caso per una operazione al polso. Tre partite in cui il Milan aveva perso in Portogallo e pareggiato a San Siro con il Porto, infine aveva espugnato 1-0 il campo dell'Atletico Madrid, risultato che non era bastato per guadagnare la qualificazione agli ottavi, per il ko con il Liverpool all'ultima giornata. Tatarusanu si è rivisto tra i pali sabato a Empoli, con i soliti difetti e i soliti pregi, condensati nel primo tempo in un'azione che lo aveva trovato incerto in uscita su un cross e poi reattivo nella parata sulla successiva conclusione di Henderson. A Stamford Bridge la caratura dell'avversario sarà ben differente, occorrerà una prova di livello per aiutare i rossoneri a mantenere il primo posto nel girone.