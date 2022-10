Verso Milan-Juve: Pioli, torna l’uomo chiave per sfidare Allegri

Per Pioli arrivano buone notizie dall'infermeria in vista del big match di sabato alle 18 contro la Juve . Il Milan, dopo il ko in Champions League a Stamford Bridge contro il Chelsea (3-0) , è chiamato a rialzare la testa e rispondere presente nella partitissima contro i bianconeri, un classico del nostro campionato. Il tecnico del Diavolo avrà un'altra freccia al proprio arco. Ritroverà infatti Theo Hernandez, assente nelle trasferte contro Empoli e Blues per l'infortunio all'adduttore.

Milan-Juve, torna Theo Hernandez: Pioli sorride, Allegri un po' meno

Un problema fisico che lo ha costretto anche a saltare le sfide di Nations League con la Francia contro Austria e Danimarca. Il peggio, però, sembra ormai alle spalle e il terzino scalda già i motori in vista della sfida ai bianconeri di Allegri. L'ex Real Madrid rappresenta un fattore in più per Pioli, un uomo-chiave nel suo scacchiere tattico, pertanto il rientro per il big match contro la Vecchia Signora è un'ottima notizia per il Milan e i suoi tifosi. Un po' meno per Allegri che dovrà fare i conti con il terzino sinistro più forte del nostro campionato.