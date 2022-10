Verso Milan-Juve, Theo Hernandez punta al rientro

MILANO - Dopo il brutto ko a Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League il Milan di Stefano Pioli riparte con l'obiettivo di riscattarsi sabato in casa (ore 18) contro la Juventus. L'infermeria dei rossoneri rimane affollata ma il tecnico potrebbe riavere una pedina importante contro i bianconeri: Theo Hernandez. Il giocatore francese, nel giorno del suo compleanno (25 anni), è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fermo ai box contro Empoli e Chelsea: "Back in action" ha scritto sui suoi canali social pubblicando le immagine dell'allenamento confermando la disponibilità a scendere in campo nel big-match del Meazza.