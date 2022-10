Fantacalcio Milan: le condizioni di Maignan, Kjaer e Messias per la Juve

MILANO - Dopo il pesante ko in Champions League contro il Chelsea, il Milan ha trovato comunque motivo di sorridere visto che Theo Hernandez è rientro in gruppo: il francese, infatti, è pienamente recuperato e sarà titolare nel match contro la Juventus, unendosi ai rientri a tutti gli effetti di Rebic e Origi. Gli altri infortunati: Maignan non rientrerà prima di Milan-Monza del 22 ottobre, data che invece potrebbe vedere il ritorno di Simon Kjaer, fermo per una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Chi potrebbe essere più vicino al ritorno in campo è Messias, fermo per un risentimento muscolare dalla mattina della trasferta di Empoli. Tutti e tre, nella giornata di ieri, hanno svolto allenamento personalizzato.