Milan-Juve: Leao e Theo Hernandez, a voi. La catena di sinistra ha la coppia meraviglia

TORINO - Nei momenti di difficoltà occorre aggrapparsi alle certezze. Il Milan ne avrà una in più oggi pomeriggio contro la Juventus, con il ritorno sulla fascia di Theo Hernandez . Un rientro importante per la forza del giocatore in sé e per la possibilità di riproporre la catena di sinistra con Rafael Leao , storicamente la corsia preferita dai rossoneri quando si tratta di attaccare. Il terzino aveva avuto un problema muscolare nell’ultimo match di campionato contro il Napoli quando, in assenza di Leao per squalifica, ci aveva pensato lui a offrire l’assist a Olivier Giroud per il momentaneo 1-1. Aveva stretto i denti nel big match fino al fischio finale, poi lo avevano rimandato a casa dal ritiro della Francia: inutilizzabile in Nations League.

Milan-Juve, i numeri di Rafael Leao e Theo Hernandez

In questa stagione Theo Hernandez ha regalato in campionato un gol (quello nella prima giornata contro l’Udinese) e il succitato assist, cui aggiungerne un altro in Champions League, per la prima rete di Tommaso Pobega in rossonero con la Dinamo Zagabria. Un bottino che si aggiunge a quello più consistente di Leao che, con 4 gol e 4 assist in campionato, è sullo stesso livello della coppia Leo Messi-Neymar al Paris Saint-Germain e di Dango Ouattara del Lorient. A quanto offerto in Serie A il portoghese aggiunge anche i 2 assist in Champions con Salisburgo e Dinamo Zagabria. Numeri che raccontano quanto la coppia sia importante per la potenza offensiva della squadra di Stefano Pioli anche se i due, contro la Juventus, non sono stati finora molto fortunati, dal 2019 a oggi. Un solo gol, realizzato da Leao nel 4-2 di un insolito 7 luglio 2020, quello del campionato conclusosi in estate dopo il lungo stop a causa della pandemia. Ma non ci sono solo le reti e gli assist. Perché avere Hernandez e Leao sulla fascia significa avere gente che si conosce a memoria per tempi di inserimento e capacità di dialogo. I movimenti del portoghese aprono la strada per le progressioni del francese senza danneggiare gli equilibri della squadra, vuoi per il movimento dei centrocampisti a copertura della zona, vuoi per lo scivolamento verso sinistra del centrale difensivo. Questo permette al francese libertà di incursione, cui viene in soccorso anche la fisicità nel recupero per contrastare eventuali ribaltamenti delgioco.

Milan-Juve, ecco come Pioli vuole impensierire Allegri

Una coppia con cui Pioli vuole mettere in difficoltà il settore difensivo destro della Juventus. Massimiliano Allegri ha scelto il 4-4-2 contro il Maccabi Haifa mercoledì in Champions, logico attendersi oggi una riproposizione, proprio perché il tecnico dovrà blindare bene la fascia, sicuramente una delle chiavi tattiche della partita. Qui dovrebbero operare Juan Cuadrado e Danilo. Una scelta che, se confermata, indicherebbe un atteggiamento conservativo da parte dei bianconeri perché il colombiano ha sicuramente maggiori attitudini difensive rispetto a Weston McKennie, anche se talvolta si distrae tatticamente, mentre il brasiliano ha dalla sua l’esperienza con cui provare ad annullare le progressioni e le capacità di anticipo del portoghese. Theo più Leao per cercare in prima persona la strada verso la porta avversaria in proprio. Ma Theo più Leao anche per innescare chi si trova al centro. Qui Pioli chiederà uno sforzo iniziale a Giroud, che si è caricato sulle spalle l’attacco del Milan in assenza del lungodegente Zlatan Ibrahimovic e degli acciaccati Ante Rebic e Divock Origi, appena rientrati e pronto a subentrare. Il francese è stato sfortunato con l’Empoli, quando ha scheggiato la traversa su punizione. Meglio è andata a Rebic, subito a segno appena entrato. Croato cui la Juve sarà particolarmente attenta: da lui un gol a stagione lo incassa sempre.