Cardinale, il talismano che trasforma il Milan

MILANO - Non ama prendersi le luci della ribalta, vuole lavorare in maniera silenziosa per far crescere il Milan a livello economico portando nuove partnership e sponsorizzazioni che alzino i ricavi del club. Gerry Cardinale, piaccia o meno, non intende elevarsi a protagonista di quanto succede sul campo, perché lì gli attori protagonisti sono Stefano Pioli e i calciatori che, tuttavia, gli hanno regalato un record storico nella storia rossonera. Cardinale è il primo proprietario del Milan a vincere i suoi primi scontri diretti contro Inter e Juventus. Non ci sono riusciti nemmeno presidenti leggendari come Silvio Berlusconi, Franco Carraro, Andrea Rizzoli e Piero Pirelli giusto per nominare i più vincenti. La statistica gli avrà fatto sicuramente piacere, ma il suo lavoro quello del suo team è solo all’inizio, anche se i primi risultati si sono già visti. In primis la partnership con il brand americano Off White, che ha riscosso un grande successo a livello internazionale così come è stato un vero e proprio boom il lancio del nuovo film della Warner Bros. dal titolo “Black Adam” che ha come protagonista Dwayne “The Rock” Johnson che è anche socio di Cardinale nella XLF di football americano. Rafforzata, nelle scorse settimane, la collaborazione già attiva tra il Milan e Roc Nations, l’agenzia fondata da Jay Z che ha ospitato nel suo club, il 40/40 di Manhattan, l’evento con ospiti la coppa dello scudetto e Alessandro Florenzi.