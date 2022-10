Fantacalcio Milan, De Ketelaere ko: le condizioni

MILANO - Il Milan si prepara per la sfida di Champions League in programma domani contro il Chelsea a San Siro. In corso la rifinitura dei rossoneri diretti da Stefano Pioli. Presenti anche Maldini, Massara e Gazidis. A parte gli assenti noti (Maignan, Kjaer, Calabria, Saelemaekers e Florenzi) si aggiunge un forfait dell'ultima ora. Si tratta di Charles De Ketelaere, non presente in campo per un risentimento muscolare. Solo lavoro in palestra per il trequartista belga che sarà costretto a saltare la partita con i Blues. Intanto si rivede Messias che sta svolgendo lavoro differenziato. Ancora in forse la convocazione dell'ex Crotone.